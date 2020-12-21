https://news.day.az/world/1300214.html В России зафиксирован новый рекорд заражений коронавирусом
В России зафиксирован новый рекорд заражений коронавирусом
За последние сутки в России коронавирусом (COVID-19) заразились еще 29 350 человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число зараженных COVID-19 в России достигло 2 877 727.
За последние сутки от коронавируса умерли 493 человека. Число умерших от коронавируса достигло 51 351.
Отметим, Россия занимает четвертое место в мире по количеству случаев заражения коронавирусом после США, Индии и Бразилии.
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