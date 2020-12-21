В России зафиксирован новый рекорд заражений коронавирусом

За последние сутки в России коронавирусом (COVID-19) заразились еще 29 350 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число зараженных COVID-19 в России достигло 2 877 727.

За последние сутки от коронавируса умерли 493 человека. Число умерших от коронавируса достигло 51 351.

Отметим, Россия занимает четвертое место в мире по количеству случаев заражения коронавирусом после США, Индии и Бразилии.