https://news.day.az/world/1300272.html Умер один из создателей «Ну, погоди!» Александр Курляндский
Умер один из создателей «Ну, погоди!» Александр Курляндский
В Москве на 83-м году жизни умер писатель и сценарист Александр Курляндский.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил его друг, продюсер Александр Лебедев.
По его словам, Курляндский долго болел.
Курляндский родился в столице, окончил Московский инженерно-строительный институт имени Куйбышева, через несколько лет увлекся мультипликацией.
Дебютировал первым выпуском погони Волка за Зайцем в "Ну, погоди!", также создал сценарии сериалов "Великолепный Гоша", "Возвращение блудного попугая" и других.
Курляндский писал юмористические рассказы, некоторые вошли в киножурнал "Ералаш".
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