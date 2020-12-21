Умер один из создателей «Ну, погоди!» Александр Курляндский

В Москве на 83-м году жизни умер писатель и сценарист Александр Курляндский.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил его друг, продюсер Александр Лебедев.

По его словам, Курляндский долго болел.

Курляндский родился в столице, окончил Московский инженерно-строительный институт имени Куйбышева, через несколько лет увлекся мультипликацией.

Дебютировал первым выпуском погони Волка за Зайцем в "Ну, погоди!", также создал сценарии сериалов "Великолепный Гоша", "Возвращение блудного попугая" и других.

Курляндский писал юмористические рассказы, некоторые вошли в киножурнал "Ералаш".