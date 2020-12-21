https://news.day.az/world/1300323.html Эти границы были установлены еще в 2010 году - Пашинян о делимитации границ с Азербайджаном
Эти границы были установлены еще в 2010 году - Пашинян о делимитации границ с Азербайджаном
Границы Армении, демаркация которых осуществляется сегодня, определены законом Армении об административно-территориальном делении, принятым еще в 2010 году. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая перед жителями города Сисиан, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
"Согласно этому закону, административные границы общин Хндзореск и Тех примыкают к Азербайджану", - сказал Пашинян.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре