Эти границы были установлены еще в 2010 году

Границы Армении, демаркация которых осуществляется сегодня, определены законом Армении об административно-территориальном делении, принятым еще в 2010 году. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая перед жителями города Сисиан, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Согласно этому закону, административные границы общин Хндзореск и Тех примыкают к Азербайджану", - сказал Пашинян.