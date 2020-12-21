https://news.day.az/world/1300330.html Вице-президенту Турции стало плохо во время выступления
Вице-президенту Турции стало плохо во время выступления
Вице-президент Турции Фуат Октай в понедельник почувствовал себя плохо во время выступления на саммите по кибербезопасности, трансляцию которого вел телеканал TGRT.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Саммит проходил в президентском дворце в Анкаре. Октай выступал на сцене с речью, в какой-то момент он перестал говорить. К нему сразу же подошли представители охраны и сказали о необходимости вызвать скорую помощь. После этого трансляция была прервана.
Позднее Октай сообщил, что ему стало плохо из-за переутомления. "Я думаю, что мне стало плохо из-за недосыпа и переутомления", - приводит его слова телеканал CNN Turk.
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