Вице-президенту Турции стало плохо во время выступления

Вице-президент Турции Фуат Октай в понедельник почувствовал себя плохо во время выступления на саммите по кибербезопасности, трансляцию которого вел телеканал TGRT.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Саммит проходил в президентском дворце в Анкаре. Октай выступал на сцене с речью, в какой-то момент он перестал говорить. К нему сразу же подошли представители охраны и сказали о необходимости вызвать скорую помощь. После этого трансляция была прервана.

Позднее Октай сообщил, что ему стало плохо из-за переутомления. "Я думаю, что мне стало плохо из-за недосыпа и переутомления", - приводит его слова телеканал CNN Turk.