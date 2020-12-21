Аэропорты Франции переполнены

Несмотря на призывы к осторожности и благоразумию, французы погрузились в предпраздничную суету. Многие отправляются в отпуска и в гости к родным.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, за несколько дней до Рождества аэропорты страны переполнены - ситуация мало отличается от предыдущих каникул.

Дирекция аэропортов Парижа уверяет, что все меры предосторожности принимаются - ношение масок обязательно внутри терминалов и снаружи, а также на протяжении всего полета. Кроме того пассажиры могут сделать тесты на коронавирус прямо в аэропорту, предварительно записавшись на прием онлайн. Однако очевидно, что безопасная дистанция соблюдается далеко не всегда - слишком уж большой наплыв пассажиров.

Предпраздничное послабление карантинных мер - а с французов сняли ограничения на дневные перемещения - вызвало критику в адрес правительства, так как число заражений увеличивается. За сутки было выявлено почти 13 тысяч новых случаев. Несколько дней назад заразился и президент Эммануэль Макрон. Многие специалисты высказывают опасения относительно нового витка эпидемии после праздников.