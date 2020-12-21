В Дании хотят выкопать убитых из-за COVID норок

4 млн убитых из-за коронавируса в Дании норок могут выкопать, чтобы "предотвратить загрязнение окружающей среды".

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает The Local со ссылкой на заявление Министерства сельского хозяйства.

Планируется, что останки норок будут выкопаны через шесть месяцев, после того как, по мнению датских властей, риск заражения от животных будет полностью устранен. Затем тушки животных планируют сжечь.

Напомним, в Дании решили уничтожить всех норок на фермах для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. У животных обнаружили инфекцию, распространяющуюся на людей и способствующую ослаблению способности к образованию антител.