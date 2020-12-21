Жителей Токио попросили не выходить из домов в праздники

Губернатор Токио Юрико Коикэ попросила жителей города не покидать дома в новогодние праздники без острой необходимости. По мнению политика, поведение людей в ближайшие недели определит то, как сложится эпидобстановка в следующем году, ее слова приводит телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я бы хотела попросить горожан оставаться дома в новогодние праздники. Прошу вас, не выходите из дома кроме случаев крайней необходимости - походов в магазин и посещения медицинских учреждений", - заявила Коикэ. Политик призвала в этот праздничный период подумать о важности человеческой жизни и сделать все, чтобы не поставить под удар здоровье и благополучие своих близких.

Губернатор Токио также отметила, что от поведения людей в эти праздники буквально будет зависеть то, как сложится следующий год. "Давайте отпразднуем этот Новый год так, чтобы иметь возможность сказать самим тебе: я спокойно провел 2021 год, потому что скромно отпраздновал Новый год. Давайте все вместе работать над преодолением этой сложной ситуации", - сказала она.