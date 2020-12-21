В Британии испортили сотни доз вакцины от коронавируса

Непонятно, как новый штамм COVID реагирует на вакцины, которые в Британии только-только начали применять. И уже столкнулись с проблемами - там испортили сотни доз препарата.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по данным Daily Mail, причина - нарушение температурного режима при хранении.

А в США сейчас разворачивается война за вакцину среди богатого населения. Как пишет New York Times, деловая элита пытается продавить власти и получить приоритет при вакцинации, тем самым отодвинув в сторону всех тех, кому она действительно необходима.

Новые вопросы появились к производителю Pfizer. Тысячи человек после прививки нуждались в помощи медиков и не могли выполнять элементарные повседневные дела. В самой компании эти побочные эффекты не комментируют.