Названа причина смерти создателя «Ну, погоди!»

Писатель и сценарист, один из создателей мультсериала "Ну, погоди!" Александр Курляндский умер из-за онкологического заболевания. Причину смерти назвал информированный источник, передает канал "360" в понедельник, 21 декабря.

Отмечается, что автор скончался ранним утром понедельника. Врачи не выявили у Курляндского коронавирусной инфекции, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ранее юрист сценариста Светлана Верхоглядова рассказала, что тот умер после продолжительной болезни. Отмечалось, что его похороны запланированы на 23 декабря.

Александр Курляндский ушел из жизни в возрасте 82 лет. Заслуженный деятель искусств России выступил одним из сценаристов мультсериала "Ну, погоди!" Помимо этого, он работал над такими мультфильмами, как "Возвращение блудного попугая", "Великолепный Гоша" и "Баба-яга против!"