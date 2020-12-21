Раскрыто истинное влияние коронавируса на человечество

Коронавирус в долгосрочной перспективе приведет к замедлению глобализации и урбанизации, росту темпов цифровизации экономики и усилению государственной власти. Об этом свидетельствуют результаты исследования Credit Suisse Research Institute, которое поступило в "Ленту.ру".

Аналитики выявили основные тенденции, которые раскрывают истинное влияние пандемии на человечество. По их мнению, глобализация не прекратится, но еще сильнее замедлится. Основной упор будет делаться на региональную диверсификацию, перенос производства в соседние страны и на стабильность, а не рентабельность. Это откроет возможности для "более дешевых" стран-производителей, расположенных ближе к основным центрам потребления, таким как США, Европа, Китай и Япония, передает Day.Az.

Другим последствием пандемии станет децентрализация экономической деятельности в развитых странах и рост популярности удаленной работы. Коронавирус показал, что работники компаний могут исполнять обязанности на большем расстоянии от города и офиса. В результате сельские районы и небольшие города станут более привлекательными для жизни, считают аналитики.

"Несмотря на возможное замедление темпов урбанизации, говорить о конце эпохи больших городов преждевременно. Как показывает история, города могут восстановиться после кризиса, однако им потребуются некоторые изменения, которые повысят их устойчивость", - говорится в исследовании. Пандемия может дать толчок образовательным технологиям, а само обучение на протяжении всей жизни станет ключевым для каждого человека и будет направлено на создание адаптивной рабочей силы, а также на развитие навыков, подчеркивающих преимущество человека перед машинами.

Аналитики отмечают, что коронавирус стал непропорционально сильным ударом по наименее благополучным группам населения. Преодоление неравенства останется основной целью властей стран по всему миру в ближайшие годы и может привести к новым перераспределяющим налогам, вызвав в ответ утечку капиталов и трудовых ресурсов. Еще одним следствием пандемии стало усиление государственной власти. Ее более широкие полномочия после окончания кризиса сохранятся, обеспечивая желаемые изменения, однако это будет повышать риск подрыва динамики рынка и индивидуальной ответственности. Одновременно наблюдение и сбор персональных данных позволяют государствам и компаниям стать информационными империями. Комплексная защита конфиденциальности в будущем будет иметь больше значение.