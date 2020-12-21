https://news.day.az/world/1300415.html В мире число умерших от COVID-19 превысило 1,7 млн
В мире число умерших от COVID-19 превысило 1,7 млн
В мире число умерших от COVID-19 превысило 1,7 млн.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "worldometers", общее число умерших от коронавируса достигло 1 701 701.
Число инфицированных вирусом составляет 77 271 440, число вылечившихся от заболевания - 54 175 147.
Отметим, что по числу смертей от коронавируса первые три места занимают США, Бразилия и Индия.
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