В мире число умерших от COVID-19 превысило 1,7 млн.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "worldometers", общее число умерших от коронавируса достигло 1 701 701.

Число инфицированных вирусом составляет 77 271 440, число вылечившихся от заболевания - 54 175 147.

Отметим, что по числу смертей от коронавируса первые три места занимают США, Бразилия и Индия.