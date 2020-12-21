Европейский регулятор одобрил использование вакцины Pfizer-BioNTech на территории ЕС

Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) одобрило использование вакцины от коронавируса, разработанной совместно компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии. Об этом сообщила в понедельник в ходе видеобрифинга исполнительный директор агентства Эмер Кук, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Для вакцины выдано временное регистрационное удостоверение, - сказала она. - Она рекомендована для использования среди лиц старше 16 лет".

Кук отметила, что это первая вакцина, одобренная EMA, однако выразила надежду, что в ближайшее время будут рекомендованы к употреблению разработки и других компаний. Разрешение на использование вакцины, подчеркнула глава агентства, действует во всех 27 странах ЕС и является "большим шагом вперед в борьбе с пандемией".

EMA не обладает информацией о том, что вакцина не сможет защитить от нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании, добавила Кук. "На данный момент у нас нет оснований полагать, что вакцина не сработает против нового штамма коронавируса", - сказала она.