Израиль объявил о закрытии въезда в страну для иностранцев

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник, что Израиль с 23 декабря закрывает въезд для иностранцев и вводит обязательный карантин в специальных центрах для возвращающихся израильтян в связи с появлением нового типа коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Только что закончилось заседание правительственной комиссии по коронавирусу. Я принял решение вчера вечером, и сегодня мы его ввели в действие, о закрытии неба Государства Израиль. Иностранные граждане не смогут въехать в страну, кроме исключительных случаев - такие, как дипломаты. Израильтяне, которые возвращаются домой спустя 48 часов от этого момента, будут направлены на карантин в специальные центры. Если они вернутся в ближайшие 48 часов, они смогут проходить карантин дома", - распространила высказывания премьера его канцелярия.

Ранее в начале заседания комиссии по коронавирусу премьер заявил, что созвал его "с одной целью, и это - полностью закрыть небо", чтобы максимально сократить "вирусную массу, попадающую в Израиль". Он обратился к министрам с просьбой повторить меры, принятые в начале пандемии в марте 2020 года - "закрыть небо как можно быстрее", сообщила канцелярия премьера.

Вечером 20 декабря Нетаньяху сообщил, что Израиль закрывает небо для рейсов из Великобритании, Дании и ЮАР из-за обнаружения нового штамма коронавируса. "При необходимости мы добавим другие страны", - написал тогда Нетаньяху в Twitter. Одновременно власти страны решили, что граждане, которые находились в Великобритании, Дании и Южной Африке в течение 14 дней до возвращения в Израиль, будут "помещены государством в карантин в специально отведенных центрах", проинформировала канцелярия премьера.