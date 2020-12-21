Проверка действия вакцины Pfizer-BioNTech против мутации коронавируса займет до 4 недель

Изучение эффективности вакцины, разработанной консорциумом компаний Pfizer и BioNTech, против новой вариации коронавируса займет от трех до четырех недель. Такое мнение высказал председатель постоянного комитета по вакцинации германского института вирусологии имени Роберта Коха Томас Мертенс в опубликованном в понедельник интервью медиагруппе Funke, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Имеющиеся данные пока не позволяют окончательно сказать, насколько хорошо будет действовать вакцина BioNTech против мутировавшего варианта вируса", - сказал он. "Первое исследование эффективности антител, как ожидается, будет длиться три-четыре недели", - сообщил Мертенс. Тем не менее, эксперт указал на то, что проведенные до сих пор испытания свидетельствуют о том, что препарат, скорее всего, будет так же эффективен и против новой вариации коронавируса.

Ранее Европейское агентство по лекарственным препаратам сообщило, что одобрило вакцину от компаний Pfizer и BioNTech 21 декабря. Компании объявили, что результаты третьего этапа клинических испытаний показали, что эффективность препарата превышает 90%. В Великобритании, Канаде и США вакцина консорциума уже получила разрешение на использование.