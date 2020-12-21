270 миллионов человек могут умереть от голодной смерти

Голод, наряду с ухудшением положения мигрантов и ростом исламофобии в том числе в странах Европы, станет одной из проблем для мусульман в ближайшие годы.

Как передает Day.Az, об этом говорится в докладе "О ситуации с соблюдением прав мусульман в Российской Федерации".

В понедельник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" Духовное собрание мусульман России и Российская ассоциация защиты религиозной свободы представили доклад "О ситуации с соблюдением прав мусульман в Российской Федерации".

В докладе отмечается, что в результате возникновения эпидемии коронавируса положение мусульман значительно ухудшилось.

"По данным Всемирной продовольственной программы ООН, миру грозит голод беспрецедентного масштаба. Число людей, находящихся на грани голодной смерти, может увеличиться в течение ближайшего года в два раза и достичь 270 миллионов человек. Значительная часть людей, которым грозит голод, проживает в мусульманских странах и регионах Азии и Африки", - сказано в докладе.

Другой проблемой, вызванной пандемией, стало "ухудшение положения мусульман-мигрантов, беженцев и вынужденных переселенцев, проживающих как в странах Азии и Африки, так и в Европе".

Также серьезное воздействие на положение мусульман оказывают негативные эффекты от миграционного кризиса и действий террористов. "Следствием данных процессов является дальнейшая радикализация общественных настроений в странах Западной Европы и Северной Америки, рост исламофобии и притеснений мусульман", - говорится в докладе.