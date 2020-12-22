Израиль объявил о закрытии въезда в страну

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль с 23 декабря закрывает въезд для иностранцев и вводит обязательный карантин в специальных центрах для возвращающихся израильтян в связи с появлением нового типа коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Только что закончилось заседание правительственной комиссии по коронавирусу. Я принял решение вчера вечером, и сегодня мы его ввели в действие. Иностранные граждане не смогут въехать в страну, кроме исключительных случаев - когда дело касается дипломатов. Израильтяне, которые возвращаются домой спустя 48 часов после этого, будут направлены на карантин в специальные центры. Если они вернутся в ближайшие 48 часов, смогут проходить карантин дома", - распространила высказывания премьера его канцелярия.