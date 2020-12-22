В России на карантин из-за коронавируса ушли 87 школ

В России на карантин ушли порядка 0,22% школ из-за коронавируса. Такие данные приводятся в Telegram-канале Минпросвещения РФ "Большая перемена", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Согласно последней статистике, процент школ, закрывшихся на карантинные мероприятия, составил всего лишь 0,22%", - говорится в публикации.

Так, карантинные меры по коронавирусу соблюдаются в 87 школах в 28 регионах.