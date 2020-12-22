https://news.day.az/world/1300535.html В России на карантин из-за коронавируса ушли 87 школ
В России на карантин из-за коронавируса ушли 87 школ
В России на карантин ушли порядка 0,22% школ из-за коронавируса. Такие данные приводятся в Telegram-канале Минпросвещения РФ "Большая перемена", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Согласно последней статистике, процент школ, закрывшихся на карантинные мероприятия, составил всего лишь 0,22%", - говорится в публикации.
Так, карантинные меры по коронавирусу соблюдаются в 87 школах в 28 регионах.
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