Более 40 стран отгородились от Великобритании

Континентальная Европа отгородилась от Британских островов локдауном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, запрет на транспортное сообщение с королевством ввели - на утро вторника - уже свыше 40 стран.

Причина столь резкого решения - обнаружение нового штамма коронавируса, получившего название VUI, это аббревиатура от Variant Under Investigation.

Британские ученые считают, что эта новая мутация на 70% заразнее всех остальных, зарегистрированных в регионе.