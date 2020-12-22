https://news.day.az/world/1300549.html Более 40 стран отгородились от Великобритании - ВИДЕО
Более 40 стран отгородились от Великобритании - ВИДЕО
Континентальная Европа отгородилась от Британских островов локдауном.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, запрет на транспортное сообщение с королевством ввели - на утро вторника - уже свыше 40 стран.
Причина столь резкого решения - обнаружение нового штамма коронавируса, получившего название VUI, это аббревиатура от Variant Under Investigation.
Британские ученые считают, что эта новая мутация на 70% заразнее всех остальных, зарегистрированных в регионе.
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