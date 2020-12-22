В Британии опустели аэропорты

Растерянность и отчаяние царит в аэропортах среди тысяч путешественников, которые хотели попасть в Великобританию или вылететь из неё за несколько дней до Рождества. Более 40 стран решили прекратить или ограничить транспортное сообщение с королевством из-за выявленного там нового штамма коронавируса.

"Обычно я провожу Рождество со своей семьёй в Польше. Я приехал на 2-3 недели и надеюсь, что после этого смогу вернуться в Великобританию без каких-либо серьезных проблем".

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, путешественники, которые хотят попасть в Великобританию, изменяют маршрут, ищут удобные рейсы.

"Чтобы добраться с Ближнего Востока до Великобритании, нам пришлось сначала приземлиться в Лондоне. Оттуда нас перенаправили в Дублин, и вот теперь мы пытаемся снова вернуться в Британию".

Сообщается, что новый штамм COVID на 70% заразнее, чем ранее распространившийся в Великобритании. Но главный регулятор ЕС в области лекарственных средств заявил в понедельник, что, похоже, вакцина Pfizer-BioNTech сможет защитить от новой инфекции, которая пока обнаружена лишь в Соединённом королевстве.