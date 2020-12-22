В Армении назревает "топливный" бунт

В Армении назревает новый бунт, на этот раз - среди автомобилистов, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Отмечается, что несколько дней подряд в стране неуклонно растут цены на топливо - бензин, сжиженный природный газ и обычный газ.

В частности, за последние дни литр бензина типа "регуляр" с 350 драмов поднялся до 370 драмов (71 цент), литр СПГ - с 180 повысился до 190 драмов (36 центов), а компромированный (сжатый) природный газ теперь стоит 320-330 драмов за килограмм (63 цента). Причем это уже второе повышение стоимости сжатого газа в этом году - в июле цена выросла до 310 драмов.

Говорится, что работники компрессорных станций связывают подорожание с девальвацией драма к доллару.

За последнее время курс доллара вырос почти на 10% по отношению к армянской валюте, и это обстоятельство не могло не сказаться на стоимости топлива, в частности газа.