В России за сутки коронавирусом заразились 28 776, умер 561 человек

В России за последние сутки коронавирусом (COVID-19) заразились 28 776 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число зараженных COVID-19 в России достигло 2 906 503.

Сообщается, что за последние сутки от коронавируса умер 561 человек. Число умерших от коронавируса достигло 51 912.

Отметим, Россия по количеству случаев заражения коронавирусом находится на четвертом месте после США, Индии и Бразилии.