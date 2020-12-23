Антарктида перестала быть единственным континентом планеты, где не было коронавируса

Антарктида перестала быть единственным континентом планеты, на территории которого не был обнаружен коронавирус. На чилийской станции Хенераль-Бернардо-О'Хиггинс (база имени генерала Бернардо О'Хиггинса) результаты анализов 36 человек оказались положительными.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила вещательная корпорация ABC.

По ее сведениям, до 36 человек на этой базе, связанной с чилийскими вооруженными силами, оказались инфицированы.

Отметим, Хенераль-Бернардо-О'Хиггинс - одна из 13 антарктических станций Чили, она расположена на западе континента, недалеко от Южной Америки. Станция получила свое имя в честь чилийского национального героя Бернардо О'Хиггинса Рикельме.