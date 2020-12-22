Сотни противников Пашиняна собираются у Дома правительства в Ереване

Сотни противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна собрались у оцепленного полицией Дома правительства в центре Еревана, сообщает корреспондент "Известий".

Вокруг площади Республики, где находится здание правительства Армении, находятся уже примерно 12 автобусов с правоохранителями. Силовики перекрыли одну из ведущих к площади дорог. Полицейские выстроились в шеренги, также прибывают "Красные береты".

По информации корреспондента, служащие префектуры "Арабкир" города Еревана присоединились к общенациональной забастовке, несмотря на угрозы быть уволенными. Протестующие постепенно подтягиваются к площади Республики.