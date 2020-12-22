https://news.day.az/world/1300634.html Сотни противников Пашиняна собираются у Дома правительства в Ереване - ВИДЕО
Сотни противников Пашиняна собираются у Дома правительства в Ереване - ВИДЕО
Сотни противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна собрались у оцепленного полицией Дома правительства в центре Еревана, сообщает корреспондент "Известий".
Вокруг площади Республики, где находится здание правительства Армении, находятся уже примерно 12 автобусов с правоохранителями. Силовики перекрыли одну из ведущих к площади дорог. Полицейские выстроились в шеренги, также прибывают "Красные береты".
По информации корреспондента, служащие префектуры "Арабкир" города Еревана присоединились к общенациональной забастовке, несмотря на угрозы быть уволенными. Протестующие постепенно подтягиваются к площади Республики.
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