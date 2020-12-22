В России полиция нашла тайник с тысячами доз героина - ВИДЕО
В Чите полиция задержала четырех подозреваемых в продаже наркотиков. У них изъяли порядка двух килограммов героина, что составляет примерно 8 тысяч разовых доз.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Правоохранители обнаружили пакеты с героином в тайнике в лесу. Как выяснилось, местные жители организовали поставку наркотика из другого региона. Они расфасовывали героин и продавали, в том числе, делая "закладки".
Возбуждено уголовное дело. В отношении троих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Их сообщник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
"В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление обстоятельств противоправной деятельности подозреваемых и задержание их сообщников", - отметила Ирина Волк.
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