Сотрудники Amazon устроили массовую забастовку в Германии

Сотрудники Amazon начали масштабную забастовку по всей Германии.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, против IT-гиганта выступили почти две тысячи человек - они остановили производство и требуют пересмотра условий труда, в частности - повышения зарплаты.

По словам протестующих, в корпорации, одной из богатейших в мире, думают только о собственной прибыли, но никак не о простых рабочих.

В условиях пандемии нагрузка возросла в разы, но для руководства это не повод для поощрения. Представители профсоюза уже сообщили, что намерены митинговать как минимум до конца этой недели.