Вице-президенту Турции стало плохо во время выступления

Вице-президенту Турции Фуату Октаю стало плохо в прямом эфире.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, политик выступал на конференции по кибербезопасности.

В какой-то момент мужчина почувствовал себя нехорошо. На опубликованных в Сети кадрах видно, что он держится руками за трибуну, чтобы не упасть. Благо, что медики вовремя подоспели на помощь Октаю.

Специалисты оказали помощь вице-президенту на месте. Госпитализация не потребовалась. У мужчины упало давление.

После того, как Октай почувствовал себя лучше, он вновь вернулся на трибуны и продолжил выступление. Политик отметил, что причиной недомогания могли стать недосып и общее переутомление.

Также вице-президент поблагодарил зрителей за понимание и поддержку.