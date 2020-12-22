https://news.day.az/world/1300655.html Байден привился от коронавируса в прямом эфире - ВИДЕО
Байден привился от коронавируса в прямом эфире - ВИДЕО
Избранный президент США Джо Байден привился от коронавируса в прямом эфире.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, 78-летнему Байдену ввели первую дозу вакцины компании Pfizer в больнице в штате Делавер.
"Я делаю это, чтобы показать, что люди должны быть готовы к вакцинации, когда появится возможность получить вакцину. Здесь не о чем беспокоиться. Жду вторую инъекцию", - сказал Байден.
По его словам, ранее прививку уже сделали его жене Джилл.
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