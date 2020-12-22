https://news.day.az/world/1300660.html В Китае целый город-миллионник протестируют на коронавирус
В Китае целый город-миллионник протестируют на коронавирус
Власти китайского города-миллионника Далянь проверят все население на наличие коронавируса. Об этом сообщает агентство China News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Такое решение было принято после обнаружения восьми новых случаев COVID-19 в понедельник, 21 декабря. При этом общее число заразившихся коронавирусом достигло 17 человек, у 12 из них симптомов не наблюдается.
Китайские власти планируют протестировать все население города в течение ближайших трех дней. По их мнению, это позволит быстро и эффективно остановить распространение вируса. В Даляне проживает почти 6 миллионов людей. К настоящему моменту проведено более 1,25 миллиона тестов.
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