В Китае целый город-миллионник протестируют на коронавирус

Власти китайского города-миллионника Далянь проверят все население на наличие коронавируса. Об этом сообщает агентство China News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Такое решение было принято после обнаружения восьми новых случаев COVID-19 в понедельник, 21 декабря. При этом общее число заразившихся коронавирусом достигло 17 человек, у 12 из них симптомов не наблюдается.

Китайские власти планируют протестировать все население города в течение ближайших трех дней. По их мнению, это позволит быстро и эффективно остановить распространение вируса. В Даляне проживает почти 6 миллионов людей. К настоящему моменту проведено более 1,25 миллиона тестов.