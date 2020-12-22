https://news.day.az/world/1300670.html Задержан мэр, требующий отставки Пашиняна
Задержан мэр, требующий отставки Пашиняна
Мэр города Каджаран Сюникской области Манвел Парамазян задержан и доставлен в Ереван, он требовал отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом 22 декабря сообщают армянские СМИ, передает Day.Az.
В полиции и Следственном комитете отметили, что проверяется информация, в ведении какой структуры находится дело задержанного. По какому обвинению задержан мэр Каджарана, в ведомствах не уточнили.
По данным корреспондента "Известий", Парамазян ранее выступал с требованием отставки Пашиняна, а также выступал против визита политика в Сюникскую область.
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