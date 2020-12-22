В США выделили рекордные $2,3 трлн на поддержку экономики

В США обе палаты Конгресса США приняли законопроект, которым предусмотрен пакет мер по выделению $2,3 трлн для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Укринформ во вторник, 22 декабря.

Указано, что это один из крупнейших бюджетных документов, который когда-либо рассматривал Конгресс США. Его можно сопоставить только с Актом CARES - первым пакетом помощи американским гражданам и бизнесу, который содержал $2,2 трлн и был принят в конце марта, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Нынешний законопроект, в частности, выделяет $1,4 трлн на расходы федеральных учреждений, охватывающие, в частности, вопросы транспорта, сельского хозяйства, здравоохранения, национальной безопасности и внешней политики, - говорится в сообщении.

Отдельная часть предусматривает выделение $900 млрд для стимулирования малого бизнеса с помощью программы защиты зарплаты. В связи с этим утверждается, в частности, увеличение на $300 еженедельных федеральных выплат по безработице. Пакет поддержки также включает стимулирующие чеки по $600 для большинства граждан США.