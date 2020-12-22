Экономика Великобритании приблизилась к обрыву

За первые восемь месяцев финансового года государственные займы Великобритании выросли до рекордных 240,9 миллиардов фунтов стерлингов. Мутировавший коронавирус, отсутствие сделки Brexit, рост расходов на борьбу с пандемией - все это приближает экономику страны к обрыву, пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Только в ноябре расходы превысили налоговые поступления на 31,6 миллиарда фунтов стерлингов. В результате Великобритания столкнулась с самым большим бюджетным дефицитом за всю свою историю (в мирное время). В четвертом квартале ожидается спад экономики, надежды на восстановление в начале следующего года исчезают, пишет издание. Виной тому мутировавший коронавирус, из-за него Лондон прекратил авиасообщения со многими европейскими странами.

Вирус в сочетании с отсутствием сделки Brexit может привести к росту заимствований до почти 450 миллиардов фунтов стерлингов в 2020-2021 годах, при этом чистый долг превысит 125 процентов ВВП в следующем году. В ноябре долг вырос почти до 2,1 триллиона фунтов стерлингов (чуть менее 100 процентов ВВП).

Промышленники Великобритании также предупредили о надвигающемся дефиците фруктов и овощей. Страна столкнулась с угрозой продовольственного кризиса и торговой блокады.