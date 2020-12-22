В Исландии из-за оползней эвакуировали город

В исландском городе Сейдисфьордюр произошло несколько оползней, которые разрушили несколько домов и повредили линии электропередач. Об этом сообщает The Watchers, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Все жители городка, 700 человек, были эвакуированы 18 декабря после того, как оползень повредил около десяти домов.

В район допускаются только службы быстрого реагирования, метеорологи, репортеры и ремонтники электрооборудования.

Из-за риска дальнейших оползней жителей некоторых районов возле Эскифьордура также пришлось эвакуировать.