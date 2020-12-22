В Армении оппозиция установила палатки с требованием отставки Пашиняна

Оппозиция Армении, которая во вторник начала протестный митинг с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, установила несколько палаток на площади Республики против здания кабмина и намерена оставаться там ночью.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

"Мы уже установили палатки, намерены оставаться столько, сколько понадобится, в том числе и ночевать. Пашинян должен уйти в отставку", - заявил он.

Сагателян также отметил, что оппозиция призывает парламентское большинство - фракцию "Мой шаг" до 18:00 встретиться для обсуждения путей выхода из сложившейся ситуации.