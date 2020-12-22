Евросоюз запретил поездки в Великобританию

Великобритания с 1 января, когда закончится переходный период после выхода королевства из состава Евросоюза, войдет в список третьих стран, с которыми ЕС закрыл границы в мерах борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном во вторник в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"До конца декабря относительно Великобритании по-прежнему действуют правила свободного передвижения. Это означает, что государства - члены ЕС в принципе не должны отказывать во въезде лицам из Соединенного Королевства. После окончания переходного периода на Великобританию будет распространяться рекомендация Совета ЕС о временном ограничении несущественных поездок в Евросоюз и возможном снятии такого ограничения [впоследствии]", - отмечается в заявлении.