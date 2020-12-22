Илон Маск задумался о переводе баланса Tesla в биткоины

Основатель Tesla Илон Маск поинтересовался в своем Twitter-аккаунте, возможно ли перевести весь баланс его бизнеса в биткоины, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сначала предприниматель опубликовал мем про людей, которые слишком много думают про цифровую валюту. В комментарии под этим постом Майкл Сейлор, компания которого разрабатывает программное обеспечение для бизнес-аналитики, предложил конвертировать баланс Tesla в биткоины, чтобы курс криптовалюты вырос со временем до триллиона долларов. Маск задумался над предложением, а Сейлор отметил, что перевел в биткоины 1,3 миллиарда долларов.

Состояние Маска за сутки сократилось на 8,8 миллиарда долларов (до 144,7 миллиарда долларов). Это произошло в первый день, когда Tesla торговалась как компания из индекса S&P 500. По итогам торгов акции автогиганта потеряли почти 6,5 процента стоимости.

Цена биткоина 20 декабря побила исторический максимум. Его стоимость впервые превысила 24 тысячи долларов.