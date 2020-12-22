В Ереване протестующие остались ночевать на площади у Дома правительства

В Ереване некоторые из протестующих останутся ночевать на площади Республики у здания правительства Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

"Мы обеспечим условия тем, кто хочет провести ночь на площади. Завтра утром по всей Армении продолжатся массовые акции протеста, забастовки. До 16:00 мы продолжим наши действия. В 16:00 состоится большой митинг, и мы все вместе перейдем к более резким и решительным действиям", - сказал политик.

По его словам, протестующие не покинут площадь, пока премьер-министр Никол Пашинян не подаст в отставку.

Ранее во вторник участники акции протеста установили несколько палаток у Дома правительства. Также сторонники оппозиции окружили здание. Позднее представитель "Дашнакцутюн" Гегам Манукян сообщил, что митингующие временно снимают "блокаду".