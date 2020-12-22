Сотрудники мэрии Еревана подрались с оппозиционерами

Между сотрудниками мэрии Еревана и членами фракции "Процветающая Армения" произошла драка. 

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, фракционеры предложили сотрудникам мэрии присоединиться к забастовке, но в ответ услышали лишь оскорбления в адрес Гагика Царукяна.