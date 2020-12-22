https://news.day.az/world/1300760.html Сотрудники мэрии Еревана подрались с оппозиционерами - ВИДЕО
Сотрудники мэрии Еревана подрались с оппозиционерами - ВИДЕО
Между сотрудниками мэрии Еревана и членами фракции "Процветающая Армения" произошла драка.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, фракционеры предложили сотрудникам мэрии присоединиться к забастовке, но в ответ услышали лишь оскорбления в адрес Гагика Царукяна.
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