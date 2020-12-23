https://news.day.az/world/1300779.html В Турции от коронавируса за сутки выздоровели свыше 32 тысяч человек
В Турции от коронавируса за сутки выздоровели свыше 32 тысяч человек
За последние сутки в Турции от коронавируса выздоровели 32 110 человек, общее число выздоровевших достигло 1 866 815.
Об этом, как передает Day.Az, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 062 960, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 19 256 тестов.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 251 человека, общее число жертв заболевания достигло 18 602.
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