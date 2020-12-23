https://news.day.az/world/1300780.html В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 73, всего в столице умерли 10 613 человек.
Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 73 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
Всего в столице зарегистрировано 10 613 летальных исходов из-за коронавируса.
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