В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 73, всего в столице умерли 10 613 человек.

Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 73 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего в столице зарегистрировано 10 613 летальных исходов из-за коронавируса.