В Чехии продлили режим ЧС

Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии до 22 января продлила во вторник по предложению правительства действующий в республике c 5 октября режим чрезвычайной ситуации (ЧС), срок которого завершался 23 декабря.

Процесс голосования транслировали сетевые каналы, передает передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

За продление режима ЧС проголосовали 55 из 104 присутствовавших на заседании депутатов, против - 29 парламентариев.