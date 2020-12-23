Хакерам удалось похитить важные сведения у американского бизнеса.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, избранный президент страны демократ Джозеф Байден заявил выступая на пресс-конференции в Уилмингтоне (штат Делавэр), трансляцию вела телекомпания CNN.

Избранный президент также заявил, что администрации республиканца Дональда Трампа следует объявить о том, кто стоит за масштабной кибератакой, которой подверглись федеральные ведомства и частные американские компании.

"Администрация Трампа не смогла сделать кибербезопасность своим приоритетом, уволив или понизив в должности киберкоординаторов в Белом доме и в Госдепартаменте", - утверждал Байден, упомянув в качестве примера уволенного Трампом главу Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре Министерства внутренней безопасности США Кристофера Кребса.

По словам демократа, американский народ заслуживает объяснений подобного рода действий. "Это означает дать публичный и ясный ответ, кто несет ответственность за эту атаку", - заявил демократ.

Ответные меры

Байден сообщил, что Вашингтон примет меры в связи с кибератакой. "Я думаю, что, когда я узнаю, каковы масштабы ущерба, и кто официально несет ответственность [за кибератаку], они могут быть уверены, что мы дадим ответ. И, возможно, мы ответим аналогичным образом. Есть много возможностей, которые я сейчас не буду обсуждать", - сказал демократ.