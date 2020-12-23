Парламент Израиля распущен

Кнессет (парламент Израиля) 23-го созыва был автоматически распущен в 02:00 по Баку в среду из-за истечения сроков утверждения госбюджета страны на текущий год, досрочные парламентские выборы в еврейском государстве в соответствии с действующим законодательством состоятся 23 марта 2021 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает государственное израильское радио Kan.

"Мы опять идем на выборы. Нам предстоит сложный период. Двери Кнессета 23-го созыва закрываются", - констатировал спикер Ярив Левин, завершая последнее пленарное заседание парламента тремя ударами молотка за несколько минут до прекращения полномочий палаты. Трансляцию осуществлял израильский государственный парламентский телеканал. В соответствии с действующим законодательством, Биньямин Нетаньяху остается премьером до момента приведения к присяге нового кабмина, сформированного по итогам предстоящих выборов.

Kan отмечает, что это будут уже четвертые выборы в Израиле менее чем за два года. 35-й кабинет министров Израиля был приведен к присяге 17 мая 2020 года. Создание устойчивой коалиции партиями "Ликуд" Нетаньяху и "Кахоль-Лаван" бывшего главы Генштаба Бени Ганца по итогам выборов 2 марта 2020 года положило конец длившемуся более 500 дней политическому кризису в стране, в ходе которого израильтяне трижды были вынуждены ходить на участки для голосования, но дважды политики не могли сформировать коалицию после распределения 120 мест в парламенте по итогам подсчета бюллетеней.

Во вторник вечером в ходе специальной пресс-конференции Нетаньяху пообещал вновь одержать победу на выборах. "Я не хотел выборов, партия "Ликуд" не хотела выборов, мы постоянно голосовали против выборов, но [министр обороны и лидер партии "Кахоль-Лаван" Бени] Ганц отказался от своих [коалиционных] обязательств перед нами", - заявил он, после чего заверил, что "Ликуд" "добьется мощной победы на выборах". В партии "Кахоль-Лаван" в ответ тогда же обвинили премьера в том, что это именно он "втягивает в страну в четвертые выборы" за два года.

Кнессет отклонил в ходе голосования в ночь на вторник в первом чтении законопроект о переносе на восемь дней, до 31 декабря, крайнего срока по утверждению бюджета еврейского государства на 2020 год, что позволило бы избежать автоматического роспуска палаты. В понедельник Ганц сообщил на заседании парламентской фракции своей партии, что выдвинул Нетаньяху ультиматум, невыполнение которого приведет к роспуску парламента. По информации радио Kan, партия "Кахоль-Лаван" позднее в понедельник отозвала поддержку законопроекта о переносе крайних сроков утверждения бюджета на 2020 год, который был утвержден ранее в тот же день к рассмотрению в первом чтении комиссией парламента по внутренним делам.