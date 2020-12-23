В Бразилии обнаружили новый штамм коронавируса

Бразильские ученые идентифицировали новый штамм коронавируса в штате Рио-де-Жанейро.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает во вторник газета Globo.

"У нас нет подтверждения тому, что эта мутация представляет повышенную опасность. Но это говорит об интенсивной циркуляции вируса по территории штата, а также о том, насколько важны меры социального дистанцирования и надзор", - приводит издание слова руководителя научной группы лаборатории биоинформатики Национальной лаборатории научных вычислений Аны Терезы Вашконселуш. Как уточняется, речь идет о мутации уже распространенной на территории страны разновидности B.1.1.28.

В результате исследований нового штамма биологи выяснили, что он отличается от "материнского" вируса мутациями в 38 из 180 геномов. Как и в случае с новым британским штаммом, сообщает Globo, 94% образцов обнаруженной в Рио-де-Жанейро новой разновидности коронавируса имеют мутацию E484K в S-белке. Ученым также удалось выяснить, что данная разновидность возбудителя инфекции появилась еще в июле в Рио-де-Жанейро, после чего ее следы обнаруживали в 19 различных городах штата. В данный момент проверяется информация о том, стал ли новый штамм доминирующим в регионе.

Бразилия, где первый случай заражения был подтвержден 26 февраля, занимает третье место после США и Индии в списке государств с наибольшим числом инфицированных (7 318 821). По числу смертей (188 259) она уступает только Соединенным Штатам. На минувшей неделе в стране зафиксированы рекордные с начала пандемии 333 028 случаев заражения и 5 233 летальных исхода (уровень середины сентября).

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение вызываемого им заболевания в юго-восточной части Англии. Премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый штамм может быть на 70% более заразен, однако нет доказательств его большей летальности. Ряд стран приостановили авиасообщение с Соединенным Королевством.