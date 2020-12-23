Количество случаев COVID-19 в мире превысило 78 млн

Количество случаев COVID-19 в мире за все время вспышки заболевания составило 78 366 297. Такие данные в среду утром приводит портал Worldometer, передает Day.Az.

По данным проекта, за отчетный период времени в США выявлено 18 684 628, в Индии - 10 099 308, в Бразилии - 7 320 020 заразившихся.

Согласно порталу, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 1 724 039, выздоровели - 55 128 559 человек.