https://news.day.az/world/1300812.html Стрельба во Франции: убиты трое полицейских
Стрельба во Франции: убиты трое полицейских
Три жандарма были убиты 48-летним мужчиной во французском департаменте Пюи-де-Дом, еще один получил ранения, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру.
Сообщается, что инцидент произошел в коммуне Амбер. Жандармы прибыли в ночь на среду к дому мужчины из-за сообщений о домашнем насилии. Когда жандармы попытались помочь спуститься с крыши женщине, 48-летний мужчина открыл огонь, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
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