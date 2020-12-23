Стрельба во Франции: убиты трое полицейских

Три жандарма были убиты 48-летним мужчиной во французском департаменте Пюи-де-Дом, еще один получил ранения, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру.

Сообщается, что инцидент произошел в коммуне Амбер. Жандармы прибыли в ночь на среду к дому мужчины из-за сообщений о домашнем насилии. Когда жандармы попытались помочь спуститься с крыши женщине, 48-летний мужчина открыл огонь, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.