«Газпром» ведет переговоры с Турцией о поставках газа в Европу

"Газпром" ведет переговоры с Турцией об использовании "Турецкого потока" для рынка Европы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сказала директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.

"Мы сейчас ведем переговоры по этому вопросу с коллегами из Турции", - отметила она.

Ранее Е.Бурмистрова сообщала, что "Газпром" может рассмотреть вопрос о переносе части объемов газа "Турецкого потока" с рынка Турции на европейский.

Трубопровод "Турецкий поток" проложен по дну Черного моря с целью обеспечения поставок газа из России в Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу. Годовая пропускная способность газопровода составляет 31,5 млрд. кубических метров.