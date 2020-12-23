https://news.day.az/world/1300874.html В России за сутки выявили 27 250 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 27 250 случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 27 250. Общее количество инфицированных достигло 2 933 753, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В относительном выражении, по данным штаба, прирост снизился до 0,9% впервые с 8 октября.
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