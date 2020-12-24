Вирусолог спрогнозировал окончание пандемии коронавируса в 2022 году

Вирусолог, доцент кафедры биохимии Таврической академии Крымского федерального университета Владимир Оберемок считает, что пандемия коронавируса завершится в 2022 году, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По прогнозу Оберемока, к лету 2021 года в северном полушарии выработается коллективный иммунитет. При этом летом заболеваемость снизится, а осенью снова будет всплеск, однако гораздо меньший, чем в 2020 году, считает вирусолог. Тогда заболеют все те, кто еще не заболел, сказал Оберемок.

"На мой взгляд, зимой-весной 2022 года пандемия практически завершится... Я не утверждаю, что люди будут жить так же, как и в 2019 году. Мир в некотором смысле изменится в любом случае, но ощущение защищенности и открытости границ между странами к этому времени появится", - заключил специалист.