Хабиб назвал сумму для богатой жизни в Дагестане

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даниэль Кормье рассказал о том, что россиянин Хабиб Нурмагомедов назвал ему сумму, которой хватит для богатой жизни в Дагестане, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Хабиб заявил, что $5 млн достаточно, чтобы быть богатым до конца жизни. У него есть такие деньги. Не знаю, что его заставит вернуться в бои", - сказал Кормье.

24 октября Хабиб одолел американца Джастина Гэтжи. После поединка россиянин объявил о завершении карьеры.