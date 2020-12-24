Жених неожиданно разбогател в день свадьбы

Житель английского города Уиднс, графство Чешир, в день своей свадьбы выиграл крупную денежную сумму благодаря ставке на тотализаторе, о которой он забыл. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

57-летний складской рабочий на пенсии Ричард Парселл (Richard Purcell) был в шоке когда узнал, что выиграл 10 тысяч фунтов в день своей свадьбы в воскресенье, 19 декабря. Англичанин неожиданно разбогател благодаря ставке на спортивном тотализаторе в 25 фунтов, о которой он забыл.

Он не знал о выигрыше до тех пор, пока не проверил обновления на телефоне после свадебной церемонии. "Я был так занят свадьбой, что не проверял результаты до тех пор, пока не увидел выигрыш на моем счету. Я и раньше делал ставки на тотализаторе, но выигрывал только по мелочи", - сказал он.

Мужчина рассказал, что они с женой найдут деньгам достойное применение. На медовый месяц они забронировали гостиницу в городе Честер. "Несмотря на трудности, с которыми столкнулись все жители страны, мы проведем особенное Рождество", - сказала жена Парселла, сотрудница школьной столовой Виктория.

У Парселла двое взрослых детей, а у его жены - 11-летний сын.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Такома, штат Вашингтон, выиграла в лотерею на 30-ю годовщину свадьбы. Победительница решила потратить денежный приз на празднование юбилея.